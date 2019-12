Celebremos Navidad con respeto a los demás y no abusando del necesitado, mensaje del obispo emérito Jaime Rodríguez Salazar

San José del Cabo.-En su mensaje para este 24 de diciembre el señor obispo emérito Jaime Rodríguez Salazar , dijo que es importante respetarse los unos con los otros, mostrar ayuda a quien lo necesite y no abusar de quien te pide el apoyo, no aprovecharse de la situación para cometer el gran pecado de la corrupción.

Reiteró que es importante mostrar amor y hacer de este país lo que Dios quiere que es una sociedad unida.

‘’Viene Jesús, lo debemos esperar con seguridad pero también preparándonos, cuando menos lo crean vendrá el hijo del hombre y eso pasa cuando yo amo a mi hermano, respeto sus Bienes, no aprovecho de mi situación, para cometer el gran pecado de la corrupción, sino más bien buscarnos el bien, porque creo que unidos haremos de este país, lo que Dios quiere una familia maravillosa y mi deseo es que esta fiesta de Navidad, lo que los ángeles cantan paz a la tierra a los hombres de buena voluntad, hay que amarnos y haremos presente a Jesús y nos olvidemos de nuestra señora que lo trajo’’.

Reiteró que es importante la unión en la sociedad pero sobre todo en las familias de todo el mundo.