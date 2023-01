Teme CEMDA que Ley de Cambio Climático quede “en papel”

El director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Mario Sánchez, señaló que la Ley de Cambio Climático deberá estar acompañada de los recursos económicos y humanos suficientes para que la legislación no quede “en papel”. Mencionó que actualmente existen diversas regulaciones ambientales que no son respetadas por el gobierno estatal ni por los gobiernos municipales, y temen que esta pudiera ser una más de ellas.

“No es el primer instrumento en materia de cambio climático de control de emisiones. Vale recordar el PROAIRE que en 2018 se emitió, pero se estuvo trabajando casi desde el 2014, y contiene estrategias y acciones para reducir los contaminantes de la atmósfera y no se ha cumplido con él. No se han realizado las acciones necesarias, no se ha implementado presupuestalmente y pareciera que se deja de lado, como si tuviéramos que partir de cero. Entonces la preocupación es real, los ejemplos de que se han dejado de lado los instrumentos en política de cambio climático y control de emisiones también es real”, resaltó.