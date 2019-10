Censo, importante herramienta para planear obras y acciones a favor de los ciudadanos, afirmó Armida Castro

San José del Cabo.- Por parte del Ayuntamiento de Los Cabos la alcaldesa Armida Castro Guzmán nombró al director de Catastro, Alejandro Aréchiga y Armando Martínez, coordinador de Participación Ciudadana como los responsables para la comunicación, el trabajo y verificación de los datos del INEGI para contribuir al Censo de Población y Vivienda 2020.

“Si a alguien le interesa saber cómo somos, cuántos somos y dónde estamos es a este Gobierno municipal, prueba de ello es lo que nos acaba de pasar en esta semana, si nos preguntan el daño por las recientes lluvias decimos que todavía no hay la cuantificación, sabemos que tenemos el 20 por ciento de pavimentos, pero que este otro 80 por ciento está destruido sin embargo, al arrastrar números dices a cuántas familias, a cuántos vas a beneficiar con el movimiento de maquinaria, todo eso nos lo puede proporcionar este trabajo que ha hecho tan acertadamente el INEGI y que hoy nos acerca”.

Sabemos que tenemos un municipio que crece como ningún otro en el país; sabemos que un problema que tenemos y reconocemos y si nos preocupa se llama La Ribera, que está creciendo al ritmo de Cabo San Lucas hace 20 años, desconocemos el número de personas, pero cuando llegó “Lorena” nos dimos cuenta que teníamos 180 albergados cuando se esperaban 80 personas, esa es la realidad y dimensión, recalcó.

“El crecimiento económico nos trae grandes hoteles, un gran desarrollo importante y que presumimos pero no somos nada más playa, cuando vemos a las colonias nos damos cuenta que tenemos las zonas irregulares y decimos, cómo trabajamos si no los tenemos cuantificados si no podemos administrar recursos del erario público a esas zonas irregulares ni dar servicios”, planteó.

Ese es el Plan de Desarrollo que no podemos visualizar en base a ese gran plus económico que no podemos detener, siendo esta una herramienta muy importante que nos acerca, concluyó.