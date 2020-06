Centro Mujeres contribuye en políticas públicas y programas de salud durante contingencia

La Paz.- Durante la contingencia, Centro Mujeres ha continuado su trabajo de proyectos comunitarios en educación de la salud y contribuyendo a construir políticas que respeten y avancen en los derechos humanos de las mujeres y la juventud, de acuerdo con la Dra. Mónica Jasis Silberg, quien es co-directora de dicha organización civil.

Señaló que con la pandemia por coronavirus, afloraron y se intensificaron problemáticas como la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual hacia adolescentes y hacia niñas menores de edad; mientras que, otro problema es que los adolescentes con vida sexual activa tienen dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, debido a que los servicios de salud reproductiva erróneamente no se declararon como servicios esenciales durante la contingencia.

“Tuvimos que tomar algunas decisiones en cuanto a estar preparadas para el momento con este tipo de problemáticas, que siempre están, pero que con la epidemia por Covid iba a ser mucho más difícil poder, inclusive, conocer muchos casos, que no se iban a saber porque están puertas adentro”, expresó.

Respecto a las mujeres que viven en comunidades agrícolas, señaló que tienen dificultades para acceder a productos básicos de higiene, así como servicios y productos para atender su salud sexual; esto aunado a las situaciones de violencia preexistentes.

“Los problemas que hay van a seguir, porque no se están resolviendo cuestiones muy básicas como, por ejemplo, en el caso de las jornaleras. Si estamos hablando de jóvenes que viven en la ciudad y que tienen problemas para conseguir anticonceptivos, imagínate en un campo agrícola donde están recluidas. Los campos cerraron al público, aunque ellas siguen trabajando. Por protección, las empresas no permiten entrar ni salir a nadie. Lo que sí supimos es que no tenían productos de higiene como jabones, champú, que es lo más básico, toallas femeninas y mucho menos condones, pastillas de emergencia o anticonceptivos, por lo que hay que proveerles; además de prevenir y atender las situaciones de violencia”, expresó.

Señaló que dentro del trabajo que Centro Mujeres realiza en políticas públicas, han estado participando activamente en el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sepasev) en el que se encuentran todos los liderazgos de nivel estatal y municipal, así como organizaciones civiles que trabajan la problemática de violencia contra mujeres y niñas.

También ha estado brindando continua asesoría a los Institutos de las Mujeres municipal y estatal, en cuanto a las metodologías para los mensajes en sus campañas dirigidas a mujeres que se encuentran en situación de violencia durante la contingencia.

A través de su línea telefónica 01-800-999-0483 y su página de Facebook, Centro Mujeres AC, también ha recibido llamadas por parte de mujeres y adolescentes a las que se brinda asesoría en cuanto a su salud sexual y reproductiva, o bien, se canalizan con las instancias correspondientes.

Asimismo, emprendieron una campaña en redes sociales dirigida a adolescentes que son víctimas y/o ejercen violencia en su relación de pareja, con la intención de informar sobre dónde y cómo pedir auxilio y de prevenir ese tipo de situaciones, especialmente en tiempos de confinamiento.

Finalmente, señaló que Centro Mujeres se dedica a desarrollar programas para el bienestar integral de las mujeres, las y los jóvenes y las comunidades migrantes de BCS con un marco de derechos humanos y perspectiva de género desde hace 26 años en Baja California Sur.