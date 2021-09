Centros Nocturnos de Cabo San Lucas solamente quieren turistas

A la redacción de CPS Noticias llegó la denuncia de un ciudadano quien expuso que los centros de Cabo San Lucas están discriminando a los locales puesto que solo quieren a turistas en sus locales.

Manifestó que la noche del 18 de septiembre, después de poco más de un año sin salir acudió con amigos al centro de Cabo San Lucas con el fin de celebrar el cumpleaños de un amigo no obstante la sorpresa fue para ellos pues ningún antro los dejo pasar, no sin la garantía del consumo por lo menos de una botella hecho que les sorprendió pues antes de la pandemia eso no ocurría.

Así mismo explicó que los antros que no pedían el consumo obligatorio, pedían $400 pesos por persona y el único que no tenía costo o consumo mínimo solo dejaba pasar puro turista.

Destacó que tras la indicación del portero de esperar 20 minutos a que saliera un poco de gente pues el aforo estaba en su límite frente a ellos solo dejaban pasar a turistas por lo que solo se cansaron de esperar.

Finalmente manifestó que entiende que los dueños desean recuperar lo perdido ante la pandemia y el corto tiempo que les asignaron para estar abiertos, sin embargo, eso no es excusa para dejar de lado a los locales, que también aportan a la economía del destino, y no solo en las temporadas bajas o cuando eran la única opción para mantener los negocios a flote ante la falta de turistas.