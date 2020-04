CERCA alerta sobre consecuencias en la salud por incendio en relleno sanitario

Daniela Pérez

La Paz.– Como resultado del incendio en el relleno sanitario de La Paz el día 8 de abril, Jaqueline Valenzuela, directora de operaciones de Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental A. C., mencionó que se agravó la concentración de contaminantes en el aire de la ciudad.

A través de la red de monitoreo, señaló que los monitores presentaron un disparo importante en sus registros en contaminantes importantes como son el monóxido de carbono el cual está relacionado directamente con el incendio.

También señaló que es preocupante que La Paz continúe con tiraderos a cielo abierto como es el caso de Comondú, Todos Santos y Pescadero, mientras que, aunque la ciudad capital posea un relleno sanitario, éste no cumple siquiera con la normatividad nacional, situación que ocasiona este tipo de incidentes con grave impacto en la salud de los sudcalifornianos, “queda el tema de la capacidad, al no tener eso en un orden y disciplina se presenta esta situación, y a nosotros nos preocupa la probable contingencia ambiental que afecta directamente a la población”.

Finalmente, mencionó que hace falta que se dimensione y retome esta problemática con sus respectivos impactos a la salud por parte del Municipio y los regidores, y señaló que partiendo de eso, se priorice recurso para tomar medidas como: un reordenamiento que permita que se cumpla toda la normatividad y/o implementar un sistema de aprovechamiento de esos recursos de maneras alternativas, como en la generación de energía a través de residuos sólidos, además de la constante vigilancia de las condiciones de los tiraderos al aire libre y los rellenos sanitarios .