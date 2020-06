“CFE no tiene palabra, incumplió compromiso de no más aumentos” Diputado

Cabo San Lucas.- Alfredo Porras Domínguez, diputado federal de Baja California Sur por el Partido del Trabajo, dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había hecho el compromiso de no incrementar los costos en la energía eléctrica durante la pandemia, sin embargo no está cumpliendo con su palabra.

“Estaba la palabra por de parte de la Comisión Federal de Electricidad de que con la pandemia no se iban alterar las tarifas, dado que se entiende que la gente fue invitada a quedarse en sus casas”.

Puntualizó que el quedarse en casa desde luego aumenta automáticamente el consumo de energía eléctrica, “y si la promesa y lo que se dijo de que no se iba a aumentar, no hay razón para que aumenten; se dio la palabra respecto a que no aumentarían los costos porque se entendía que habría más volumen eléctrico en los hogares”.

Así mismo, dijo que hay familias sudcalifornianas que están recibiendo los recibos de la luz más caros de lo normal, por lo que el legislador buscará el diálogo con integrantes de la cuarta transformación, para hacer notar que se está incumpliendo a la palabra.

“Estoy pidiendo los recibos anteriores y actuales, así que de confirmar los hechos voy a demostrar lo que está sucediendo; la gente no tiene manera de cómo pagar la luz y la 4T no es un gobierno inhumano y que no entienda la realidad de su gente. Presumimos y así lo creemos, que si alguien entiende a la gente somos nosotros”.

Concluyó diciendo que se debe de respetar lo que se prometió y era el cero aumento a las tarifas de la luz; ya que si no hay para comer menos para pagar la energía eléctrica, sin empleo cómo es que se va a saldar el cobro de la CFE.