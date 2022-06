CFE ratifica compromiso de suministrar energía eléctrica de forma eficiente

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Baja California Sur aseguró tener la capacidad suficiente para suministrar energía eléctrica a toda la región en los próximos cinco años y sin problemas de apagones como los que se vivieron en años anteriores; eso fue lo que le dijeron al sector empresarial, así lo dio a conocer el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, Gustavo Díaz Tronco.

Y es que a la par del aumento de temperaturas se eleva el consumo de energía eléctrica, lo que generó serios apagones en los municipios de La Paz y Los Cabos durante 2019 y 2020, pero este año la CFE manifestó que tiene la capacidad instalada para cumplir con la demanda del servicio gracias los cambios y ampliación de plantas que han realizado en últimos años.

Sin embargo, cabe recordar que en el mes de febrero hubo un incendio en el área de máquinas de la nave industrial número 5 de la central termoeléctrica ubicada en el libramiento Santiago Oceguera, motivo por el cual podrían no tener la capacidad para una distribución eficiente.

“Hoy en día según la CFE tiene la suficiente capacidad para no tener apagones de aquí a un corto periodo de años, entonces ahorita definitivamente no va haber apagones por parte de la CFE tienen el tema garantizado en estos próximos años pero no lo tenemos a un largo plazo, entonces yo creo que las inversiones como New Fortress es algo que se tiene que dar en nuestro estado”, declaró.