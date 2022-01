Charros de Jalisco con debut regular en Santo Domingo, Serie del Caribe 2022

La Selección Nacional de México que va representada en su mayoría por “Los Charros de Jalisco,” actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol y donde milita y está convocado el gigante de Mulegé, Japhet Amador, registran paso regular en el inicio de la Serie del Caribe.

El viernes cayeron 2 carreras por apenas una conectada por los aztecas ante los locales, de hecho Amador fue fundamental, pues conectó un hit a la altura del jardín izquierdo, y de esa forma, Joey Meneses emparejó el encuentro, en la tercera entrada, Meneses puso un imparable a la zona izquierda y así dejar la pizarra las dos carreras de México.

El sábado Venezuela blanqueó a México cinco carreras, Many Barrera no se vio muy bien fungiendo como abridor, el día de hoy en partido tempranero Los Charros se recuperaron y dieron signos de vida y pelear fase final en Santo Domingo, pues derrotaron con una carrera solitaria y gran cuadrangular de Félix Pérez uno por cero a Colombia, quien no apareció en todo el cotejo.

Mañana, los de Jalisco tienen compromiso ante Puerto Rico en punto de las 14 horas (hora BCS) en partido vital si es que México tiene aspiraciones de pasar a la siguiente ronda.