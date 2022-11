Julio César Chávez espera que su hijo Omar Chávez noquee a Vega

Julio Cesar Chávez, excampeón mundial en peso ligero estuvo presente en la conferencia de prensa para la presentación de la pelea entre su hijo Omar Chávez y Daniel Vega, que está pactada a 10 rounds en el auditorio Leonardo Gastélum en el centro de Cabo San Lucas el próximo viernes 25 de noviembre la cual será transmitida por TV Mar.

Julio César Chávez platicó en exclusiva para CPS Noticias los pronosticos de la misma.

“Esperando ver una mejor actuación de Omar (Chávez) está comprometido desde el primer round a tirar golpes, es lo que le ha faltado, le ha faltado condición pero el que se sube a pelear es el, yo no me subo a pelear, si yo me subiera a pelear yo te diría en qué round voy a ganar, o si voy a ganar o voy a perder, lo único que te puedo decir es que está condicionado a salir a tirar golpes”.