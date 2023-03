Checo Pérez, el más rápido en la primera práctica de Baréin

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, de la escudería Red Bull, consiguió el mejor tiempo en la primera práctica de la temporada, con miras al Gran Premio de Baréin, a disputarse este domingo 5 de marzo.

Con la temporada de la Fórmula 1 a punto de arrancar, iniciaron las pruebas en el circuito de Baréin y el mexicano lució imponente, al obtener la marca de 1.32.758, con la que se colocó en la parte alta de la tabla, por delante de Fernando Alonso, de Aston Martin, y su compañero de equipo, Max Verstappen.

FP1 CLASSIFICATION

