‘Checo’ Pérez está de manteles largos, cumple 33 años

El mejor piloto en la historia de México, Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como ‘Checo’ Pérez, está de manteles largos, pues este 26 de enero cumple 33 años y afronta la que, seguramente, es la temporada más productiva de su carrera.

Checo Pérez nació el 26 de enero de 1990, en Guadalajara, Jalisco y desde pequeño mostró el gusto por el automovilismo. Dio sus primeros pasos en este deporte en 1996, en los ‘karting’, con apenas 6 años. Acumuló logros a corta edad, hasta que, en 2005, Escudería Telmex lo envió a participar en la Fórmula BMW de Alemania.

En el año 2010 fue presentado como piloto de la escudería Sauber y se convirtió en el quinto mexicano en competir en la máxima justa del automovilismo mundial. En su primera temporada, Pérez acumuló 14 puntos y terminó en el puesto 16 del campeonato.

Para 2013, McLaren ficharía al mexicano, aunque la experiencia solo duraría un año, pues para 2014, la escudería Force India apostó por el tapatío y, con este equipo, Checo se afianzó durante 4 años, hasta el 2018.

Posteriormente, del 2018 al 2021, Checo Pérez formó parte de Racing Point, escudería con la que logró, el 6 de diciembre del 2020, su primera e histórica victoria en el Gran Premio de de Sakhir, en la que, tras un choque con Charles Lecrerc, el mexicano cayó a la posición 18 y pudo recuperarse, para llevarse el triunfo.

Las exhibiciones de Checo Pérez lo llevaron a ser considerado por una de las escuderías más poderosas, Red Bull, con quienes firmó en 2021 y, desde entonces, ayudó a su compañero Max Verstappen a conseguir el bicampeonato de la Fórmula 1.

Con 33 años y resultados palpables, Checo Pérez afronta la temporada de consagración como piloto de élite, reconocido por compañeros y la misma fórmula 1, como una de sus principales imágenes comerciales y elementos más talentosos.

¡Feliz cumpleaños, Checo Pérez!

Happy birthday to you, Checo 🥳@SChecoPerez completes his 33rd lap around the sun – we hope it's a good one! 🙌#F1 pic.twitter.com/zkvcExzDkP

— Formula 1 (@F1) January 26, 2023