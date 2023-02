Checo Pérez aparecerá en ‘Drive to Survive’ en Netflix

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, aparecerá en la serie ‘Drive to Survive‘, que se estrenará el 24 de febrero a través de la plataforma de streaming, Netflix.

Checo formará parte de la quinta temporada de esta polémica serie, en la que se narran las vivencias de los pilotos en los diferentes circuitos de la temporada, además de mostrar imágenes exclusivas sobre la convivencia al interior de las escuderías.

En esta temporada, Checo Pérez será protagonista tras su victoria en el Gran Premio de Mónaco, sin embargo, se abordará el conflicto que tuvo con su compañero de equipo, Max Verstappen, en la recta final de la temporada 2022, en la que la relación entre pilotos no fue la mejor.

‘Drive to Survive‘ ha levantado polémica durante las cuatro temporadas previas a la próxima a lanzarse, debido a que se han ventilado algunos conflictos que no eran públicos entre pilotos y escuderías, motivo por el que algunos deportistas han preferido mantenerse al margen y no participar.