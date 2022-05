Checo Pérez le rinde homenaje a Pedro Rodríguez con su nuevo casco

En estos momentos los corredores más rápidos del mundo, están probando las pistas en el Gran Premio de Mónaco; la intención de las prácticas libres, sirven para que los pilotos se familiaricen con el vehículo y se antepongan a cualquier contratiempo, que pueda surgir en la clasificación del sábado, para asegurar su lugar de salida en la carrera del domingo.

Pero lo que llama nuestra atención es que antes de que empezarán las prácticas, Checo Pérez hizo uso de sus redes sociales, para comunicar a todos sus seguidores el tributo especial que rendirá al automovilismo mexicano y a Pedro Rodríguez, piloto que también consiguió subirse al podio en la F1.

En la parte superior aparecen las victorias (4) y los podios (25), que entre los dos han dado a México. El caso tiene los colores con los que corría Rodríguez

Un casco muy especial, un tributo a Pedro Rodríguez y en general a todo nuestro automovilismo 🇲🇽

¡Espero les guste!

¡Gracias Pedro! #MonacoGP

A very special helmet, a tribute to Pedro Rodriguez, Mexican F1 legend, hope you like it. pic.twitter.com/GlJjSkT3Ll

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 27, 2022