Checo Pérez está listo para la nueva temporada de Fórmula 1

Checo Pérez y el RB19, están listos para la nueva temporada de la Fórmula 1 y este viernes harán su presentación en las pruebas de entrenamiento.

Luego de que este jueves iniciaran los trabajos de pretemporada y que Max Verstappen se luciera en la pista, este 24 de febrero el piloto mexicano tendrá la oportunidad de hacer lo propio cuando salte al circuito de Sakhir.

Sergio se dijo contento e ilusionado de vivir la que será su decimotercera temporada en Fórmula 1 y espera tener el mejor año de su vida.

Great to be back! Cant wait to hit the track 💪 #bahraintesting #f1

Feliz de estar de regreso. ¡Con muchas ganas de estar ya en la pista! pic.twitter.com/WfM4gRyOQq

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 23, 2023