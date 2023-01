Checo Pérez debe saber mirar ‘por encima del hombro’

Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto mexicano de la escudería Red Bull, afronta un periodo de descanso tras una temporada en la que, con todo y altibajos al interior del toro rojo, logró obtener el tercer lugar del mundial, ayudó a que su compañero Max Verstappen lograra el bicampeonato y obtuvieron el campeonato de constructores.

Sin embargo, aunque de momento todo apunta a que Checo Pérez continuará con la escudería Red Bull, hay quienes le aconsejan que ‘aprenda a mirar por encima del hombro’, si quiere pelear por ser un piloto que busque el campeonato, y no solo ser el segundo en el equipo.

David Marshall Coulthard, ex piloto británico de la Fórmula 1, dijo, en entrevista, que Checo debe seguir entrenándose física y mentalmente y recordó que, durante su carrera, le tocó estar en la misma posición que al mexicano.

“Estuve en su lugar (de Sergio Pérez), cuando tuve que competir contra Kimi (Raikkonen). Lo que le puedo recomendar es que se siga preparando, que no se enferme, que no se pierda ninguna carrera“, dijo el ex piloto.