“Checo” Pérez saldrá cuarto en el GP de Brasil

Sergio “Checo” Pérez terminó en el quinto lugar en la carrera sprint del GP de Brasil, pero debido a que Carlos Sainz sufrió algunas penalizaciones, el mexicano largará cuarto en la penúltima parada del Mundial de Fórmula 1.

Cabe destacar que “Checo” logró posicionarse por encima de Charles Leclerc, con quien tiene una reñida competencia en la búsqueda por el segundo lugar de la F1.

En el resto de posiciones para la carrera en tierras brasileñas, los británicos George Russel y Lewis Hamilton saldrán primero y segundo respectivamente. Por otro lado, el compañero de escudería del Sergio Pérez, Max Verstappen saldrá en el tercer puesto, y tal y como lo dijo en días anteriores, buscará apoyar al mexicano para que quede por delante del piloto monegasco, Charles Leclerc.

