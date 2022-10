Checo Pérez saldrá segundo en el GP de Singapur

El piloto de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, saldrá segundo en el Gran Premio de Singapur, tras quedarse a solo 22 milésimas de conseguir la pole position, misma que obtuvo el monegasco Charles Leclerc.

En el orden del resto de la parrilla, Lewis Hamilton partirá tercero, seguido de Carlos Sainz y Fernando Alonso. En 6to se encuentra el britanico Lando Norris, por delante de Pierre Gasly y Max Verstappen, quien tuvo que abandonar la pista antes de la última vuelta del Q3 por riesgo a quedarse sin combustible.

Los 10 primeros sitios los completan el danés Kevin Magnussen y el japonés Yuki Tsunoda.

Q3 CLASSIFICATION

