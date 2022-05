A pesar de chocar en la Q3, Checo Pérez saldrá tercero en GP de Mónaco

Sergio “Checo” Pérez saldrá tercero en el Gran Premio de Mónaco, sin embargo, este resultado no es tan positivo como parece.

El piloto mexicano estaba en busca de la ‘pole position’, pero a 30 segundos de finalizar la qualy sufrió un choque con las barras protectoras que le provocó arrancar atrás de Leclerc y Sainz de Ferrari.

A este accidente se suma el nuevo castigo que le impuso la FIA, todo por un incidente con George Russell.

Al finalizar la qualy los comisarios analizaron videos y el radio por lo que determinaron que Checo impidió que Russell, de Mercedes, pudiera concretar un rebase en la curva 18 del circuito, así que impusieron un castigo al piloto de Red Bull.

De esta manera Sergio acumula su segunda multa esta semana en el Gran Premio de Mónaco, la primera ocurrió el viernes con una sanción económica por no cumplir con el límite de velocidad en la pista.

I’m very sorry it ended up this way, my boys will have a long night. But I hope to pay them back tomorrow with a great race #nevergiveup #MonacoGP pic.twitter.com/Dw1a9RqHtw

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 28, 2022