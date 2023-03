Sergio “Checo” Pérez sentencia a Max Verstappen

Sergio “Checo” Pérez está a punto de iniciar una nueva temporada en la Fórmula 1, algo que causa gran emoción en el piloto mexicano, quien busca mejorar lo hecho en el 2022.

A finales de la temporada del año pasado, el piloto de Red Bull se vio envuelto en la polémica, luego de que este declarara en contra de su compañero de escudería Max Verstappen.

En esa ocasión, Checo Pérez le recriminó al actual campeón de la Fórmula 1 el hecho de que no lo apoyara en la carrera del Gran Premio de Brasil, para conseguir un mejor puesto.

Tras lo sucedido aquella vez, el mexicano habló sobre sus deseos en esta nueva temporada y sentenció a Max Verstappen, asegurando que si él no recibe apoyo, tampoco ayudará a su compañero de Red Bull.

Así mismo, el mexicano destacó la importancia de que todo el equipo trabaje en sintonía y señaló que espera que todos puedan brillar con el trabajo realizado.

Finalmente, cabe recordar que la nueva temporada de la Fórmula 1 inicia este fin de semana con el Gran Premio de Bahréin.

Great job the whole week by @redbullracing in Bahrain. We managed to complete the entire preseason program with no major issues.

We are ready and looking forward to the star of the season 💪 pic.twitter.com/wngM2kQdgK

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 25, 2023