Checo Pérez va tercero en la carrera del domingo

Desde ayer, viernes 22 de abril se avecinaba una buena carrera para el piloto mexicano, pero como ocurre cada temporada en la Fórmula 1, hay sorpresas para los pilotos más veloces del mundo. La prueba sprint, una carrera más corta y a una distancia menor benefició hoy a Checo Pérez que saldrá en el tercer puesto en la carrera de mañana domingo.

Un sábado con mucha adrenalina fue lo que se vivió en la carrera sprint en el Gran Premio de Emilia Romagna.

CHECO: “I think it was important to minimise qualifying from yesterday. Today we managed to recover and I think we are in a great position for tomorrow” #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/g7BdgtTknN

— Formula 1 (@F1) April 23, 2022