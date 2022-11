Checo Pérez explota contra Verstappen tras el GP de Brasil

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, explotó contra su compañero en Red Bull, Max Verstappen, tras el Gran Premio de Brasil, en el que el neerlandés decidió desobedecer las órdenes de la escudería, para cederle el lugar al tapatío.

En un escenario complicado, en el que los monoplazas de Red Bull no tuvieron el mejor desempeño, ‘Checo’ Pérez estaba peleando el subcampeonato del mundo, ante el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, que corría en la quinta posición.

En la vuelta final, con Leclerc en quinto sitio, Verstappel en sexto y Pérez en séptimo, los ingenieros de Red Bull dieron la orden al neerlandés, que se proclamó campeón del mundo hace un mes, que dejara pasar al piloto mexicano a la sexta posición, para finalizar el GP con 2 puntos de ventaja sobre el piloto monecasco.

Sin embargo, Verstappen decidió no hacer caso a la estrategia del equipo y mantuvo su posición, que generó que, con miras a la última carrera del año, Pérez y Leclerc lleguen empatados en puntos.

Al finalizar la carrera, la cadena Fox Sports entrevistó al piloto mexicano y este, visiblemente molesto, dijo que “Estoy muy sorprendido, no sé lo que pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”.