“Checo” Pérez saldrá de segundo en su primera carrera de F1 de la temporada 2023

Este domingo se corre la primera carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bahréin, el cual ya tiene definida su parrilla tras la sesión de clasificación de este sábado.

La escudería de Red Bull acaparó los primeros dos lugares con Sergio “Checo” Pérez en segunda posición mientras que su compañero, el neerlandés Max Verstappen arrancará el domingo desde la ‘pole position’.

PROVISIONAL CLASSIFICATION

Here’s how everyone crossed the line in our first qualiying session of the season!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/tUOEzkNvjW

— Formula 1 (@F1) March 4, 2023