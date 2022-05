Checo Pérez y Red Bull extienden contrato hasta 2024

Sergio Checo Pérez ha renovado con Red Bull. El piloto mexicano estará, al menos, por dos años más en la Fórmula 1 con el equipo austriaco.

Muy temprano este martes la escudería y el tapatío hicieron oficial la renovación hasta el 2024.

Esta noticia llega luego del gran fin de semana que Checo Pérez tuvo en Mónaco, donde afianzó su tercera victoria en la máxima categoría.

Pérez fue primero en el circuito callejero de Montecarlo y la celebración de este logro sigue ahora con la estampa de su firma en su nuevo contrato con el equipo de la bebida energética.

Por último, Pérez, que ya es el mexicano más ganador en la F1 luego de superar a Pedro Rodríguez, compartió una imagen del momento en que firmó su ampliación con Red Bull.

Thank you for all the trust and for making me part of this family for two more years! Vamooos!

¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos! @redbullracing pic.twitter.com/DCNpUt3WMg

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022