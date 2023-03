Chessman golpeó a Adrián Marcelo en plena entrevista

Adrián Marcelo volvió a ser tendencia tras ser golpeado por el luchador Chessman durante una entrevista realizada en el The World is a Vampire, festival celebrado en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El video de lo ocurrido se viralizó en redes sociales y en él se observa el momento en el que notablemente enojado, Chessman le da una fuerte cachetada al conductor.

Tras el golpe, Adrián Marcelo se tomó el cuello en señal de dolor y después agarró la cerveza de una persona que presenciaba lo ocurrido para arrojáselo al integrante de Lucha Libre AAA. Con esto, los ánimos se encendieron más y ambos se fueron encima del otro, por lo que tuvieron que ser separados por elementos de seguridad y otros gladiadores.

Después de lo sucedido, Adrián Marcelo no dudó en decir que tomará acciones legales contra Chessman y en sus historias de Instagram mencionó que espera alguna respuesta de AAA.

“Le pregunto a Dorian Roldán (director general de Lucha Libre AAA) si van a aclarar algo o si va a haber un comunicado. Si yo no veo eso en los siguientes días, esta misma semana presento una demanda. En el video se ve claramente lo que pasó y creo que hay muchos elementos para que proceda. Exijo una explicación”, dijo el también youtuber.

Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van.

— adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023