Chicharito, Canelo y Bad Bunny vieron a los Lakers en la NBA

El partido entre los Lakers de Los Ángeles y los Warriors de Golden State en la NBA fue brillante no solo por lo que ocurrió en la duela, sino por la cantidad de estrellas que acudieron al Crypto Arena, entre los que destacaron los mexicanos Javier ‘Chicharito’ Hernández y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, además del cantante Bad Bunny.

En el primer encuentro después del All Star de la NBA llamó la atención de las máximas figuras latinas, quienes acudieron al espectáculo que ofrecieron en la duela los poderosos Lakers de LeBron James y los Warriors de Steph Curry, aunque este no jugó por una lesión en el hombro.

A través de redes sociales se viralizaron fotografías del futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, junto a su compañero Riqui Puig, quienes juegan con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

También estuvo presente el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien incluso se tomó una fotografía con Curry.

Canelo spotted courtside at the Warriors/Lakers game! 🔥 🥊 pic.twitter.com/l7vSq6uidn

En otro lado del estadio estaba presente el cantante de Música Urbana, Bad Bunny, un asiduo visitante de las duelas de la NBA.

Bad bunny last night at the Los Lakers game pic.twitter.com/g2nydPc7jZ

— Best of bad bunny (@trapoldbad) February 24, 2023