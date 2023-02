China de disculpa por ingreso “accidental” de globo vigía a EEUU

Este viernes, China “lamentó” el ingreso “accidental” de una “aeronave civil” no tripulada en el espacio aéreo de Estados Unidos, después de que el jueves el Pentágono dijera que había detectado un globo espía chino sobrevolando su territorio.

Un responsable de la Defensa estadounidense informó que el Pentágono estaba vigilando un globo espía que entró en el espacio aéreo estadounidense desde “hace varios días” y a petición del presidente Joe Biden, se examinó la posibilidad de derribarlo.

The discovery, coming just days before Secretary of State Antony Blinken is due to visit Beijing, prompted discussion of whether to shoot down the surveillance system. https://t.co/RojtSoWtDP

— The Washington Post (@washingtonpost) February 3, 2023