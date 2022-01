Choyeros de San José en la Cibapac

En entrevista telefónica para Tribuna Digital el presidente del equipo de Choyeros de San José que participa en el Circuito de Basquetbol del Pacifico, Hugo Renato Juarez quien comanda a este equipo desde 2020, nos comenta todo lo que existe al estar frente a un club y más las complejidades que existieron en este año tan complicado por el tema pandemia.

Una de las cosas que creo comunión entre Choyeros y la afición de San José del Cabo fueron los jugadores que le daban vida en la duela como lo fueron Omar Garcia, Marcos Vargas “el Vallarta”, Daniel Soto que de hecho tiene experiencia en Liga Nacional de Baloncesto, Hugo portal y Norberto Cecesña que ellos fueron sub17.

El equipo no pasó a postemporada, de hecho quedó eliminado en fase regular contra el equipo de Guaycuras de La Paz aquí mismo en la Cancha Manuel Gomez Jiménez, pero eso no impide que el equipo se prepare a afrontar el torneo del 2022 renovado y con algunos refuerzos provenientes de nuestro país, así como extranjeros en el roster oficial, el club tratará de mantener a los más posibles sudcalifornianos para continuar y no se descarta el hecho de Try Outs y Academias.