Choyeros inicia con derrota la CIBAPAC 2022

El equipo de Choyeros inicia con el pie izquierdo su camino en la temporada CIBAPAC 2022 con derrota por marcador de 105 a 60 en favor de los Leones de Guadalajara, quienes tuvieron su presentación en casa y ante su gente en una muy festiva ceremonia engalanada por un grupo de danza regional quienes bailaron el jarabe tapatío, así como grupos de mariachis que amenizaron la bienvenida de la temporada para después dar r paso a la entonación de nuestro himno nacional y los honores a nuestro lábaro patrio.

Las actividades estuvieron supervisadas bajo la ocarina del primer juez Lino Olmedo, quien fue el encargado de poner el balón en disputa entre Jorge Madera por parte de los locales y CJ Williams, el jugador refuerzo extranjero por parte de Choyeros, quien no hizo por ganar la primer pelota en disputa.

Los Leones comenzaron a tambor batiente y apenas comenzado los primeros minutos de juego ya se encontraban con una diferencia a favor de 9 puntos, la cual fue acortándose en el segundo cuarto hasta llegar a encontrarse empatados 26 – 26, pero Leones comenzó a apretar el paso para retomar poco a poco la ventaja.

La inconsistencia en los tiros de larga distancia fue la constante del equipo visitante que al momento de intentar la conexión con el aro cedían rebotes al equipo local, que aprovechaba para incrementar el marcador en el electrónico.

El jugador Bryan Reynaga fue el jugador más sobresaliente por parte de los leones por sus consistentes aciertos en la distancia de 3 puntos, factor de suma importancia para engrosar la diferencia en el marcador para la causa local.

Por parte de los visitantes, el jugador CJ Williams fue quien tuvo la labor más destacada, sobresaliendo las grandes filtraciones y su amplia zancada al momento de recorrer la duela, así como sus tiros de larga distancia.

Al término de la primera mitad el electrónico marcaba 50 puntos para los locales 36 para los sudcalifornianos, quienes poco a poco se fueron desinflando y no lograron contener el poderoso ataque de los locales.

En la segunda mitad la rotación de los jugadores se hizo presente ya que la liga establece que en los 2 primeros cuartos necesitan alinear jugadores Sub -17 y sub 21. Pero la diferencia en el marcador ya no tuvo volteretas y el equipo de Leones se dedicó a incrementar la ventaja que al final terminaría siendo de 45 puntos para dar un marcador final de 105 a 60 en el primer partido de la serie, la cual tendrá continuidad el día de hoy sábado 17 de septiembre en las instalaciones del auditorio Rio de Janeiro.