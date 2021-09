“Choyeros” listos para llegar a los Play Off del torneo CIBAPAC 2021

Hugo Haro, director del equipo de basquetbol “Choyeros”, mediante rueda de prensa y acompañado de Misael Robles Bejarano, subdirector del Instituto del Deporte en Los Cabos, así como de sus jugadores de respaldo entre los que destacan 3 jugadores internacionales, anunció que el equipo que encabeza está listo para dar la batalla en el torneo de CIBAPAC 2021, la cual arranca este 24 de septiembre en punto de las 8 de la noche en el auditorio de San José del Cabo.

Expuso que tras una situación tan compleja como la pandemia, el torneo viene a aportar algo positivo a la sociedad, no obstante, este se desarrollará con todas las medidas de salud el cual incluye un aforo solo de 450 personas por partido.

Destacó que para ellos como equipo ha sido todo un reto poder participar del torneo y sin duda darán lo mejor de sí en él pues es por el bien de la palomilla.

“Estamos nosotros muy enfocados en el desarrollo deportivo, estamos a punto de lanzar un nuevo proyecto que es una academia de alto rendimiento “El Club Choyeros” y realmente va hacer una academia enfocada en jugadores de alto rendimiento que no pertenezcan a ninguno de los clubes existentes”.

Manifestó que la esencia de “Choyeros” es crear jugadores locales de élite que puedan representar a Los Cabos en otros estados y países y con ese objetivo en mente arrancan el CIBAPAC 2021 si un poco nerviosos, pero sobre todo ansiosos por dejar todo en la lona y con ello dejar en claro que “Choyeros” tiene todo para llegar a los Play Off, pues cuenta con un gran equipo y un excelente grupo de respaldo.

Dicho grupo de respaldo fue presentado en la misma rueda de prensa y está compuesto por Jeff Long de 25 años, originario del Paso Texas, Jaylon Calvin de 23 años, del Paso Texas, Kanler Coker de … quienes provienen del equipo Desert Cats del coach Jesús Aragón; así como Omar García de 22 años quien es local, pero son experiencia a nivel nacional y Jorge Pérez de 19 años que pertenece a la sub 21 quien viene de la cantera del coach Antonio Bernal.

Ante la pregunta del porqué no optar por refuerzos mexicanos, expuso que si bien se tienen pláticas con algunos, no fueron la primera opción pues estos se cotizan bastante alto, no obstante, se tiene pláticas con algunos quienes de requerirse se sumarán sin ningún inconveniente, sin embargo, el equipo tal como está mismo que en su mayoría está conformado por local puede llevarlos tiene lo que se requiere pues como dice Omar García “la casa se respeta”.

Así mismo dio a conocer que los boletos para poder disfrutar de toda la temporada ya se encuentran disponibles, por lo que invitó a toda la población a que los apoyen tanto a ellos como al deporte, y tanto él como los jugadores aseguraron que sin duda brindarán un gran espectáculo, no obstante, un evento de tal magnitud requiere del apoyo y del entusiasmo de toda la gente de Los Cabos

Ante ello Omar García dijo a la población, “necesitamos de ustedes, necesitamos de la gente, necesitamos de su apoyo, en verdad que esa energía la necesitamos en la cancha y vamos a quedar campeones, venimos con todo, venimos ya con meses de preparación, echándole ganas y que esperen lo mejor de nosotros”.

Finalmente expuso que los que no puedan asistir al evento por el aforo limitado tienen la oportunidad de verlo a través de TV Mar en el 10.1 de su televisión abierta o bien en el 110 en el de paga, por lo que instaron a que no se los pierdan