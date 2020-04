Chris Evans cambia la actuación por la política

(Notimex).- El actor estadunidense Chris Evans colgará por un tiempo el traje de “Capitán America”, para dedicarse a la política, situación que viene haciendo desde hace mucho tiempo a través de su cuenta de Twitter.

Evans ha mencionado infinidad de veces en su red social, que tiene todo el derecho del mundo para expresar sus opiniones, aunque estas no sean bienvenidas por la actual administración estadounidense.

La página se llamará A Starting Point y espera que esté lista en el verano de 2020, así lo comentó a Usa Today. “Voy a tomarme un respiro en las redes sociales hasta que esto esté en marcha (refiriéndose a su página)”, comentó

El actor aseguró que en los últimos años ha tenido conversaciones con diversos senadores como Cory Booker, Amy Klobuchar, Mitt Rommey y Ted Cruz entre otros y que esto le ha dado un margen para tener su propia opinión, que lo ha llevado a criticar severamente al presidente Trump.

Además, espera acercar al público con los protagonistas de la política de su país y con esta página, el actor le hace una promesa al público.

“El sitio no es un antídoto, no es medicina, no es cura, no es solución, simplemente es algo que pienso será útil. Pero de algo que trataré de mantener alejado es de asegurar ‘esto es exactamente lo que está mal'”, prometió.