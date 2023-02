Chris Evans comparte fotos con su novia y le rompe el corazón a miles de fans

Una de las principales razones por las que Chris Evans está rompiendo el corazón de miles de fans este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, es porque ha hecho oficial su noviazgo con la actriz Alba Baptista.

Es ahora que el actor, ha presumido a su amada en sus historias de Instagram, donde a través de una serie de imágenes, compartió los momentos que ha pasado en compañía de su nuevo amor, ya sea en las montañas, durante sus viajes, en el bosque, junto a sus mascotas, en Halloween, viendo las auroras boreales, esquiando y demás.

Si bien el rumor ya corría desde el año pasado de que el galán de Hollywood, ya no se encontraba soltero, es precisamente este Día de San Valentín que hizo pública su relación. Cabe destacar que Evans ha sido considerado como uno de los galanes más codiciados en todo el mundo, especialmente, porque durante muchos años no se le conoció una relación oficial. Asimismo, había comentado en más de una ocasión sus deseos de formar una familia, pues había asegurado que ya se sentía listo para contraer nupcias y tener hijos. Sin embargo, no había encontrado, hasta ahora, a una persona que estuviera en la misma sintonía que él y tuviera los mismos deseos.

Fue en noviembre del 2022 que diversas revistas de espectáculos ya estaban dando la primicia de la relación de los actores de 41 y 25 años, respectivamente, expresando que se encontraban felices y enamorados. No obstante, ninguno de los dos había salido a confirmar o negar dichos rumores, sino por el contrario, se mantuvieron en un perfil bajo, a pesar de haber sido captados en varias ocasiones paseando y tomados de las manos.

Alba es una modelo y actriz originaria de Lisboa, Brasil, que ha participado grandes proyectos como “La Monja Guerrera”, “Mirs. Harris Goes to Paris”, “Jardines Prohibidos”, “Leviano”, entre otras más.

Tras su publicación, los fanáticos del intérprete de Capitán América compartieron su dolor con memes a través de las redes sociales. A continuación te mostramos algunos.

