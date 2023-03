Chris Rock le devuelve el golpe a Will Smith en “Selective Outrage”

Chris Rock y Will Smith vuelven a ser el cetro de atención en Hollywood luego de que hace casi un año, el protagonista de Hombres de Negro y Soy leyenda le propinara tremenda cacheta luego de que el comediante hablara mal sobre el problema de alopecia que sufre su esposa, Jada Pinket Smith.

El gran regreso de esta polémica estuvo en manos de Chris Rock, quien en el primer evento global de streaming en vivo de Netflix, arremetiera nuevamente contra la pareja afirmando que anteriormente Jada Pinkett le fue infiel a Smith con el rapero August Alsina, un amigo de su hijo y también actor Jaden Smith.

“Will Smith practica la indignación selectiva (…) Jada se acostaba con el amigo de su hijo (…) todos hemos sido engañados, pero ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en televisión”.

El actor remató esta cuestión enfatizando que “ella le hizo más daño a él que él a mí (con una cachetada)”, la cual aún le duele detalló el comediante.

De acuerdo con el propio Chris Rock, los roces entre los tres, viene desde 2016 cuando Pinkett le dijo que él no debía de presentar los Premios Óscar debido a la falta de actores de color que han sido nominados a un galardón de la Academia.

Less than 24 hours: @ChrisRock: Selective Outrage

Netflix’s First Live Global Event #ChrisRockLive pic.twitter.com/fpfeqTjq6S

— Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) March 4, 2023