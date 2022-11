“Chuyito” nadará 1900 metros en el Ironman 70.3

Jesús Gilberto Domínguez, mejor conocido como “Chuyito”, participará en el Ironman 70.3 en un relevo histórico, pues será la primera vez que participen atletas paralímpicos en este tipo de certámenes, donde estarán compitiendo contra más de 1500 deportistas.

Así mismo, le preguntamos más detalles de la competencia y nos comentó lo siguiente:

“El recorrido será de aproximadamente 1 kilómetro 900 metros, puede que sea un poco más por temas de corriente. Como tal yo no tengo una preparación en aguas abiertas, mi enfoque es en la alberca, pero pues igual podemos hacer este traslado a aguas abiertas sin ningún problema. Yo ya soy un atleta de alto rendimiento, en una sesión o en un día puedo llegar a nadar hasta 6 kilómetros, entonces no creo que nos cause alguna problemática”.