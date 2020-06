Cibnor colabora con SSa como primer filtro en detección del virus Sars-Cov2

Actualmente operan en un área adecuada en el hospital Salvatierra donde realizan un proceso de tamizaje para detectar de manera temprana el coronavirus

La Paz.- Actualmente el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC. (Cibnor) trabaja en colaboración con la Secretaría de Salud, el Instituto de Servicios de Salud en BCS y con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, en la puesta en marcha de un proceso de tamizaje, es decir, toma de muestras a manera de primer filtro para detectar la presencia del virus SARS-COV2.

Para esta labor, el Cibnor ocupa un método de detección molecular que fue desarrollado en la propia institución, con la intención de ofrecer una prueba específica, sensible, económica y rápida al personal de salud y sociedad en general, sin embargo, aclararon que esta prueba sólo actúa como un primer filtro, ya que no se encuentra validada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), por lo tanto, requiere la colaboración del Laboratorio Estatal de Salud Pública que es el único que puede reconocer de manera válida este diagnóstico.También señalaron que el equipo de Cibnor que desempeña esta labor opera en áreas adecuadas en el interior del Hospital Salvatierra de la ciudad de La Paz, a cargo de personal altamente especializado y cuya labor es sumamente importante para procesos de prevención, ya que a través del tamizaje establece una alerta para priorizar a las personas a las cuales es necesario aplicarles las pruebas oficiales.

Finalmente indicaron que el Laboratorio Bioseguro para el manejo de Organismos Genéticamente Modificados del Cibnor recibió el reconocimiento del InDRE para la identificación de SARS-COV2, por lo que puede procesar las muestras que reciba para este diagnóstico, aunque hasta el momento no han procesado ninguna muestra en su laboratorio ya que están en proceso de gestiones para poder operar.