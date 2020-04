Ciclo escolar 2019-2020 no se perderá: SEP

La Paz.- El ciclo escolar 2019-2020 ya se encuentra evaluado en más del 60 por ciento y el próximo 20 de abril los docentes sudcalifornianos, con el apoyo de los padres de familia, retomarán con sus alumnos las actividades escolares desde casa, a fin de generar las acciones académicas que permitan trabajar en los aprendizajes claves de esta última etapa, informó el secretario de Educación Pública en la entidad, Héctor Jiménez Márquez, al señalar que existe certeza de que el ciclo escolar no se va a perder y los estudiantes podrán recibir su boleta o certificado de estudios en los casos en donde se egrese de algún nivel educativo.

El titular de la SEP mencionó que se sacará adelante este ciclo escolar a través de diferentes mecanismos de trabajo, para lo cual a nivel nacional se está trabajando una mesa pedagógica en donde se están haciendo propuestas para atender a toda la comunidad educativa, incluida aquella que no tiene acceso a las estrategias que requieren de internet y equipo de cómputo.

Al respecto, Jiménez Márquez señaló que en Baja California Sur hay planteles y docentes que ya se encuentran trabajando con plataformas digitales y que eso permitirá continuar este proceso de enseñanza desde casa; aunado a ello, dijo que las autoridades educativas habrán degenerar contenidos que serán difundidos a través de la radio y la televisión para tener alcance a un mayor número de alumnos en esta etapa de aprendizaje, en donde la vinculación de los docentes y padres de familia es fundamental en esta contingencia que tiene como prioridad el resguardo y la salud de todas y todos.

El funcionario estatal reiteró que en un esquema de jerarquización de los aprendizajes claves y la flexibilidad para la atención y evaluación de los alumnos de acuerdo a condiciones particulares, la comunicación y colaboración entre maestros y padres de familia, así como estrategias como el Repositorio Digital que puso en marcha la SEP estatal para la difusión de contenidos educativos por parte de los docentes, son acciones que permitirán continuar con el proceso de enseñanza desde casa y con ello garantizar que el ciclo escolar no se perderá.

Por último, el titular del sector educativo hizo un llamado a toda la comunidad a mantenerse en casa y seguir las indicaciones de las autoridades y sector salud, a generar espacios de convivencia y ambientes de optimismo ante esta crisis sanitaria que vive el mundo, en donde los aprendizajes para los alumnos en el hogar no sólo sean académicos, sino también en tareas que les ayudarán en su formación como seres humanos responsables y solidarios ante los escenarios complicados que genera una pandemia.