Con torneo de 4 mdp cierra temporada alta de pesca deportiva en Los Cabos

Termina noviembre y, con él, la temporada alta de torneos de pesca deportiva 2022 en el municipio de Los Cabos, el último evento fue el de “Orsan” que contó con la participación de 177 equipos y una bolsa entregada en premios por 4,198,500 pesos.

Dicho evento estuvo enfocado al fomento de la pesca de liberación; el Gobierno del Estado a través del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) aportó 70 000 pesos para los premios de “Captura y suelta” de dorado y marlín que constituyen 2 de las especies protegidas y que de acuerdo a la Comisión Nacional de Agricultura y Pesca (Conapesca) se destinan únicamente a la pesca deportiva dentro de una franja de 50 millas náuticas.

Los equipos “Team Ramrod”, “Hingratos” y “Yesenias” obtuvieron 10 mil pesos en la categoría de liberación en la especie de dorado, mientras que los equipos “Marikas”, “Frondoso Team”, “Kraken” y “La Chingona”, en marlín.

El ganador del torneo fue el equipo “Los Saragatos” con un dorado de 21.5 libras que les mereció un premio de 400 mil pesos además de 53 mil 500 pesos en jackpots; el segundo lugar fue para el equipo “Julieta” con un ejemplar de 18.3 libras, obteniendo un premio de 200 mil pesos y un millón 137 mil pesos en jackpots; el tercer lugar fue para el equipo “Baja Anglers” gracias a una pieza de 18.2 libras que les mereció 100 mil pesos de premio y 740 mil pesos en jackpots.

Los jackpots de wahoo fueron para el equipo “Hermanos Castillo” que obtuvo un millón 498 mil pesos en premios por su ejemplar de 44.8 libras.

Parte importante de este torneo de pesca es la labor social que se impulsa con sentido humano y dentro de la ceremonia de premiación, la Fundación Orsan realizó la donación de 60 sillas de ruedas para el DIF Los Cabos, el DIF La Paz y el Club Rotario Los Cabos.

Finalmente, el titular de FONMAR, Martín Izunza Tamayo informó que continuarán apoyando los torneos de pesca deportiva en Baja California Sur, destino internacional que este año rompió récord en bolsas deportivas con los torneos Bisbee´s Black and Blue con una bolsa por arriba de los 11 millones de dólares; Fishing in the five que se desarrollo en los 5 municipios del estado: La Paz, Loreto, Los Cabos, Comondú y Mulegé; sin duda ambos eventos generaron grandes derramas económicas y aportaron en la atracción del turismo internacional hacia los destinos sudcalifornianos.