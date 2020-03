Cierran 7 bares y restaurantes en SJC por la etapa de emergencia sanitaria: Alberto Téllez

Caen ventas hasta en un 75%; la situación es difícil pero varios negocios seguirán operando hasta que así lo consideren las autoridades

San José del Cabo.- La Asociación de Bares y Restaurantes de este destino turístico josefino, reportó que han caído las ventas en los últimos días hasta en un 75 por ciento y ya son 7 los restaurantes que han cerrado sus puertas por la caída del turismo, por lo que plantean ser tomados en cuenta en los programas de estímulos fiscales que está demandando el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos.

Alberto Téllez Sahuque, representante de esta recién conformada Asociación de Bares y Restaurantes en el Centro Histórico josefino, indicó que los negocios en la cabecera municipal están padeciendo la misma situación de caída en las ventas, pero aún así con esta situación, dijo, hay que estar a la altura de las circunstancias, seguir adelante y esperando ser beneficiados con el plan de contingencias a implementarse por los tres niveles de Gobierno.

Mencionó que ojalá y llegue el mensaje a la presidenta municipal, Armida Castro Guzmán, porque van a requerir el apoyo, toda vez que va a ser inevitable que sigan bajando las ventas todo el mes de abril y no son grandes empresas, sino gente local que le dan la oportunidad y trabajo a muchas familias, ojalá y sea posible mantener durante esta contingencia toda la plantilla laboral, “por eso pedimos ser incluidos en los apoyos fiscales y planes de contingencia con créditos que puedan desarrollarse a través del Ayuntamiento, Gobierno del Estado y Gobierno federal”.

Varios restaurantes ya cerraron y otros se mantienen abiertos, contribuyendo a que no decaiga el empleo, puntualizó.

“Hay varios compañeros que están cerrando sus restaurantes, muchos ya no tienen gente, dependían completamente del turismo extranjero; otros, porque ya no los visitan los comensales locales. Hemos contabilizado 6 o 7 restaurantes y bares que han cerrado hasta el momento hasta mayo. Esperamos que todo se componga, mientras, acatando las indicaciones de Protección Civil, Salubridad para tener limpieza, higiene, sana distancia y a darle, apechugar todos, nos preocupan mucho los compañeros que trabajan con nosotros y de parte de los que estamos abiertos a seguir entregando corazón a nuestra gente, los colaboradores sigan teniendo el ingreso diario”, concluyó.