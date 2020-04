Cierran acceso a El Pescadero

La Paz.- Al igual que en Todos Santos, esta mañana habitantes de El Pescadero bloquearon las calles de acceso a la localidad, rechazan la presencia de personas que no sean de la comunidad por temor a contagios del Covid-19

En entrevista para CPS noticias explicaron que tomaron la decisión por la emergencia sanitaria que se vive en todo el país principalmente en Cabo San Lucas, donde hay muchos casos y las autoridades no están reaccionando como debería ser, ya que muchas personas no han atendido el llamado de quedarse en casa.

Con máquinas retroexcavadoras hicieron zanjas y colocaron montículos de tierra y piedras con lo que impiden el acceso en vehículo.

El Pescadero es una comunidad agrícola y pesquera que forma parte del municipio de La Paz.