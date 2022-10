Se cierran los cruces para el repechaje en el fútbol nacional

En un cierre poco usual de un torneo ráfaga por la premura de terminarlo a tiempo para que los jugadores seleccionados inicien su concentración con el Tricolor, los equipos jugaron esta última jornada y quienes aún tenían aspiraciones pues lograron colarse a la fiesta grande es el caso de León quien sacó un agónico gol en contra de Xolos en el partido que cerró la jornada 17 del torneo regular y con ello permanecer en el sembrado número 10 para acceder a repechaje junto con el resto de equipos que dan un total de 8 reclasificados y sumarse a los directos, el líder América, Monterrey, Santos y Pachuca.

Después de este último partido celebrado en León se informó en un comunicado los cruces de la repesca. Los cuatro juegos entre los sembrados 5 y 12 que disputarán la ronda de repechaje entre el 8 y 9 de este mes serán: Tigres (5) Necaxa (12), Toluca (6) Juárez (11), Cruz Azul (7) León (10) y Puebla (8) Guadalajara (9).

Las fechas y horarios se darán a conocer hoy en una reunión virtual con los representantes de los clubes participantes.

“Cabe recordar que la reclasificación se disputará a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado y el criterio de desempate son los tiros penales”, se menciona en el documento.

No cuentan los goles de visitante y en caso de que el empate prevalezca se lanzarán los penales directos sin que haya tiempos extra.

Cruces del Repechaje y posibles horarios (5°) Tigres vs. (12°) Necaxa,sábado 8 de octubre, 19:00h; (6°) Toluca vs. (11°) Juárez, domingo 9 de octubre, 12:00h; (7°) Cruz Azul vs. (10°) León, sábado 8 de octubre, 21:00h; (8°) Puebla vs. (9°) Chivas, domingo 9 de octubre, 17:00h.

Con esto se acerca el fin de un Torneo fugaz en el que tenemos equipos que se perfilan seriamente al campeonato como el América y Monterrey 1 y 2 de la general que bien podrían jugar otra final de ensueño y quizá darle una final de celebración al estadio Azteca en lo que sería su 60 aniversario a partir de su fecha de construcción que fue en 1962.