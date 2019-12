Cierre de año extraordinario para Los Cabos con nuevas inversiones: Luis Humberto Araiza

San José del Cabo.– El secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Luis Humberto Araiza, afirmó que Baja California Sur y sobre todo Los Cabos tendrá un cierre extraordinario y un próximo año muy positivo con nuevas inversiones ya que existen condiciones ideales como la certeza jurídica, la seguridad y el Estado de derecho.

Lo anterior lo informó luego de que el gobernador Carlos Mendoza Davis, anunciara que vienen proyectos de 4 mil millones de pesos para Los Cabos y un nuevo proyecto para La Paz por 129 millones de dólares.

“En Baja California Sur hay condiciones ideales para la inversión: tenemos certeza jurídica, hay seguridad, Estado de derecho, que son ingredientes que al inversionista le gustan y por eso están volteando a ver a esta entidad como una gran oportunidad en un contexto en el que a nivel nacional las cosas no están tan claras”, refirió.

En este sentido, destacó, con relación al anuncio que hizo el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, se trata de un hotel de la cadena Sofitel por un monto aproximado de 4 mil millones de pesos, con 181 habitaciones y 36 residencias que se pretende comience en febrero del año que entra y un nuevo hotel para la ciudad capital, se trata de abonarle más a la capacidad e infraestructura hotelera de Los Cabos, y de Baja California Sur, subrayó.

Destacó el Secretario de Turismo que coincide totalmente con el titular del Ejecutivo del estado en el sentido de que la llegada de más inversión detona el potencial turístico de los destinos y con ello el crecimiento económico, no solo del sector, sino de todos los que integran esta cadena de valor.

Cabe hacer mención que de acuerdo a lo anunciado por el titular del Ejecutivo del Estado, se iniciará el próximo año, el hotel SO Los Cabos de la cadena Sofitel con 182 habitaciones y 36 residencias que generará 450 empleos permanentes y para La Paz hotel y 80 lotes residenciales en la Bahía El Tesoro con una inversión de 129 millones de dólares.