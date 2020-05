Cierre de locales a las 20:00 horas ha modificado la oferta de productos y servicios en la ciudad

La Paz.- Desde que entró en vigor la nueva restricción que obliga a los negocios a cerrar a las 20:00 horas, éstos han empezado a buscar alternativas para poder continuar ofreciendo sus productos, sin que su negocio se torne insostenible.

A través de un recorrido por diversos comercios, a las 7 de la noche se apreció una gran movilización en las calles de la ciudad, esto debido a que las personas salen en búsqueda de productos y alimentos antes del cierre de los comercios, lo cual ocasiona aglomeraciones en los negocios locales.

De acuerdo con el señor Lino Guadalupe Pérez Zazueta, quien tiene un puesto de hotdogs, mencionó que desde que entró en vigor dicha medida sanitaria, ha tenido que modificar sus horarios y su dinámica de trabajo para poder obtener ganancias de ello, ya que de otra forma resultaría insostenible. “Nosotros ahorita nos tenemos que ajustar, estas últimas dos semanas nos ponemos a las 2 de la tarde con este solazo hasta las 8. Obviamente que sí ha mermado, en un 50%, ya no se vende igual, pero siempre se vende algo, de eso a nada”, expresó.

Señaló que durante la última hora antes de las 20:00 horas es cuando tiene una mayor afluencia de personas, sin embargo, no puede continuar ofreciendo sus servicios después de esa hora, ya que son los elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal y estatal quienes los obligan a cerrar, sin embargo ante esto, ha recurrido a tomar pedidos y ofrecer servicio a domicilio. “De las 7 a las 8 es un caos, se llena, todo mundo quiere hot dogs, todo el mundo quiere llevar, andamos cerrando y a las 8, y 10 minutos que tengo de tolerancia, atiendo lo que tengo y gente que llega, le hago la sugerencia de que tengo servicio a domicilio y le tomamos el pedido, pero lo empezamos a entregar a partir de las 9 de la noche”, explicó.

Pérez Zazueta reconoció que la venta de productos después de las 20:00 horas no está permitido y señaló que esta ha sido la única forma en la que su negocio ha funcionado de manera llevadera, a pesar de que ofrecer servicio a domicilio también ha representado un gasto extra que no tenía previsto para estas fechas.

“Hemos estado pendientes de las normas que se toman, y se siguen al pie de la letra, pero pues estamos trabajando así, pero como comerciantes tenemos que buscar la manera de como tener ingresos porque los gastos siguen. No quisiera decírtelo, pero sí, de 9 a 11 trabajamos desde la casa con servicio a domicilio”.