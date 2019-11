CIJ Los Cabos llama a jóvenes dejar cigarrillos electrónicos por daño a la salud

San José del Cabo.- Con relación a el uso de los cigarrillos electrónicos, Alba Carrera Testa, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Los Cabos, destacó que se encuentran preocupados por la salud de los jóvenes que hacen uso de ellos, por lo que hizo un llamado para que suspendan su uso, ya que estos cigarrillos están provocando incluso la muerte. Aseguró que existe otra gama de opciones de tratamiento para dejar el cigarrillo de tabaco, que fue precisamente la finalidad del cigarrillo electrónico.”Nosotros creemos que hay otras opciones de tratamiento en caso de que quieran dejar de fumar, tenemos una clínica para dejar de fumar aquí, que es un programa cognitivo conductual en donde no tienes daños, sino al contrario, son de beneficio de tu salud, por lo que los invitamos a que no utilicen este tipo de cigarrillos, porque muchas veces los utilizan con la idea que van a dejar de fumar”.Comentó que desgraciadamente también existe una cantidad considerable de jóvenes que se han sumado al uso de los cigarrillos electrónicos por moda o querer parecer mayores, por lo que los invitó a conocer el riesgo que conlleva el uso de estos dispositivos.”Aquellos que utilizan esto cigarrillos electrónicos por moda o simplemente por querer parecer más grandes o modernos, es importante que tomen en cuenta el riesgo que están corriendo, pues no es algo con lo que deben de jugar. Por fortuna las autoridades ya están tomando medidas en el asunto, porque no queremos que haya caso de un joven que tenga que fallecer por no saber el riesgo que conlleva”.Consideró que las autoridades se encuentran preocupadas por estas situaciones que conlleva el uso de los cigarrillos electrónicos, por lo que ya están tomando medidas, sin embargo señaló que debe prestarse mayor énfasis en aquellos dispositivos que llegan a los jóvenes de manera ilegal.”Considero que las autoridades ya están tomando cartas en el asunto, por lo que están regulando las ventas de los cigarrillos electrónicos; se debe de prestar mayor énfasis en la supervisión en todos estos dispositivos que llegan a los jóvenes de manera ilegal, hasta por medios que no están autorizados, porque obviamente ahí se duplica el riesgo de que aparte de todo sea un aparato que no esté funcionando bien”.