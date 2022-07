Cineasta cabeño comienza a triunfar a nivel internacional

El mundo del séptimo arte es fascinante, en los últimos años México ha sido semillero de grandes directores de cine que han llevado el nombre de nuestro país a lo más alto. Algunos como Rafael Altamira, se encuentran en formación, para que en los próximos años también sean reconocidos como lo mejor del mundo cinematográfico.

Rafael es un cabeño que desde pequeño mostró aptitudes para el cine, buscando conseguir sus sueños decidió estudiar la carrera de Producción Audiovisual en la Universidad de Artes Digitales en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; para más tarde reforzar su conocimiento con una maestría en Dirección de Cine en la Academia de Cine de Nueva York.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos tuvo la oportunidad de platicar con el joven director, el cual nos narra un poco de su vida y trabajo dentro del cine.

“La verdad yo desarrollé una pasión hacia el cine desde muy chiquito. Yo recuerdo que en mi cartita a Santa pedía siempre un Handycam, siempre me llegaba la notita de: “Este año santa no pudo, buena suerte el próximo año” Ya cuando mis papás pudieron comprarme la cámara, empecé hacer pequeños cortos de stop motion con mis figuras de acción; empece hacer cortos con mis amigos los fines de semana, y me di cuenta que realmente estaba seguro de lo que quería hacer; sabía que quería estar involucrado en el cine de alguna otra manera, pero no sabía exactamente en qué.”

La pandemia fue su nicho de oportunidad para demostrar su talento, en tan solo 24 días realizó el rodaje de su primer largometraje. La mayoría de su proyecto fue financiado con dinero propio y la aportación de varios empresarios que se interesan en su proyecto.

When You Are Gone, su más reciente producción, ha sido seleccionada en más de 30 festivales alrededor del mundo; levantándose con la gloria en 20 de ellos en países como Rusia, Estados Unidos, India y Bélgica.

“Cuando azotó la pandemia todos estábamos en la incertidumbre de qué iba pasar ¿Qué vamos hacer? Se paraliza el mundo, me quedo sin trabajo al igual que todos los demás. Las primeras dos semanas digo “que chido, dos semanas de vacaciones” Ya la tercera semana dije: “Uy ¿Cuándo va acabar esto? Me entró cierta depresión del encierro.Si tengo algo de tiempo y afortunadamente tengo gran parte del equipo que se necesita para hacer una película, conozco gente muy talentosa, dije: “¿Por qué no lo intento?.”

Muchos han sido los retos que se ha tenido que enfrentar Rafa, como el poco apoyo de las autoridades; el no poder mostrar su trabajo a su público local. A pesar de esto, mencionó que no pierde el entusiasmo de que muy pronto su película llegará a ser exhibida en las pantallas de cine de Los Cabos.

“He querido exhibirla en Los Cabos la verdad, intente contactarme con el Festival de Cine de Los Cabos para presentarla, siendo cabeño para que la vean todos mis amigos y familiares que me conocen de toda la vida pero actualmente no he recibido respuesta; espero recibir respuesta pronto y ponerla a finales de este año. Hacer cine en México es prácticamente imposible, no existe el financiamiento como existen en otros paises que apoyan mucho su cine, realmente ha sido difícil y todo ha sido por iniciativa privada.”

Actualmente Rafael se encuentra trabajando en otro largometraje dirigiendo a los actores Tatiana del Real, Frank Rodríguez y Cristóbal Orellana; la historia se basa en un viaje que realizan cuatros amigos, dónde en el trayecto descubren un sin fin de historias y aventuras.