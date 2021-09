Ciudad Acuña, sin capacidad para atender a migrantes

Autoridades municipales de Acuña alertaron por la crisis migratoria entre la frontera coahuilense y la de Del Río, Texas, Estados Unidos, que en las últimas horas ha visto cómo 12 mil haitianos cruzaron el río Bravo en espera de su solicitud de asilo.

Carlos Flores, director de Protección Civil de Acuña, aseguró que ninguno de los dos municipios (el coahuilense y el texano) tienen la capacidad para atender y ayudar humanitariamente a la cantidad de migrantes que están llegando hasta esa frontera.

Los haitianos que han arribado al municipio de Acuña (de 170 mil habitantes) acuden directo al cruce del río, en el área que se conoce como la Cuchilla, donde es una cortina del río en la cual en estos momentos pueden cruzar, debido a que el agua está baja.

“Se bajan de los autobuses y se van directo al cruce. No llegan a sentarse en la plaza o a buscar un albergue. No buscan inclusive ayuda, van directo al cruce”, explicó Flores.

La gran mayoría de los haitianos se encuentra debajo del Puente Internacional del lado estadounidense, pero durante el día o noche regresan al lado mexicano a comprar víveres. En la cortina del río se mira el ir y venir constante de personas.

“Se ve que traen dinero. Son familias, se ven muchos padres con sus hijos pequeños en los brazos. Regresan a Acuña y compran agua, papel de baño, comida, regresan a abastecerse. Lo que nos preguntamos es si el tiempo será suficiente o qué pasará si se les acaba el dinero. “Nos quedamos pensando. Ahora no hay mayor problema, pero si se pone la cosa más difícil, cómo le van a hacer. Acuña y Del Río no están preparados para hacer frente a esta cantidad de personas”, comentó el director de Protección Civil.

La situación, según explicó el funcionario municipal, es que las autoridades de Estados Unidos están pasando a mil haitianos diarios para tener la entrevista y solicitar el asilo, pero se espera la llegada de entre 2 mil a 3 mil haitianos diarios en los próximos días.

“Si no hay un plan más adecuado de las personas que están llegando, se tiene que buscar otra estrategia. Son situaciones de riesgo. Ojalá se llegue a un acuerdo para que los procesen con mayor rapidez”, consideró.

Los peligros

Javier Alvarado, jefe de Bomberos de Acuña, indicó que cada día llegan entre seis y siete camiones de pasajeros con migrantes haitianos:

“No tenemos un control en los autobuses, sólo sabemos que llegan”.

Detalló que, aunado al tema de los haitianos, los centros comunitarios y albergues disponibles en Acuña están al tope, con migrantes principalmente centroamericanos y algunos cubanos y venezolanos.

El director de Protección Civil explicó que otro problema es que se pueda presentar una crecida del río, pues no hay un flujo constante. Dependiendo de los ciclos y la demanda de agua, es el caudal del río. Al respecto, el jefe de Bomberos ahondó que hasta el momento no hay tanta agua en la presa y no están descargando grandes cantidades.

Ambos funcionarios recordaron que hace unos días hubo el reporte de un migrante haitiano al que se le soltó una niña. Después de tres días de búsqueda encontraron al hombre ahogado pero a la niña no.