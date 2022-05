Ciudad administrativa solo contará con oficinas municipales

Al principio de la administración del décimo cuarto ayuntamiento, el interés prioritario del gobierno municipal que encabeza Oscar Leggs Castro, era que el conocido como Centro de Convenciones de Los Cabos, identificado por la población como el edificio del G-20, se transforme en la nueva Ciudad Administrativa donde se darán cabida a todas las oficinas del ayuntamiento y del gobierno estatal.

En este sentido el secretario general municipal, Ariel Castro Cárdenas, informó que solamente se harán oficinas gubernamentales del ayuntamiento y no de los tres niveles de gobierno como se había planteado en un principio.

“No podemos centralizar demasiadas oficinas en un solo lugar, apenas nos da, y lo digo, apenas nos da para que podamos ahí tener las oficinas del Ayuntamiento, no nos alcanza para poner oficinas del estado y mucho menos de la federación, porque no nos da vialidades, no nos da la planeación, pero aparte no nos da el inmueble”.