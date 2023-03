Ciudad Deportiva, un proyecto ambicioso y en beneficio del deporte

Este miércoles, autoridades municipales de Los Cabos dieron a conocer el proyecto de una Ciudad Deportiva, misma que estará ubicada en la delegación de Cabo San Lucas; con ello se busca beneficiar a más de 40 mil usuarios mensualmente, el proyecto deportivo se espera tenga una extensión de 33 hectáreas, distribuidas para áreas deportivas, que contribuyan al desarrollo de los jóvenes deportistas de alto rendimiento.

De acuerdo al responsable del proyecto y noveno regidor del ayuntamiento de Los Cabos, Linze Rodríguez, el estado de Baja California Sur cuenta con índices altos de tendencia de obesidad e hipertensión, motivo por el cual la creación del proyecto ayudará al esparcimiento y salud de los habitantes de Los Cabos.

Otro de los factores por los que se optó por la colonia cangrejos, para el desarrollo de esta Ciudad Deportiva, es el tema de los índices delictivos, pues de acuerdo a información de la Procuraduría de Justicia, tan sólo en el 2022 la colonia Cangrejos fue una de las que contó con una mayor incidencia delictiva, con 203 denuncias.

Entre las características de este proyecto, se ha contemplado conservar los espacios deportivos que abarca el predio del estadio de fútbol Don Koll, la alberca olímpica, cancha de futbol americano y una cancha de usos múltiples; serian 21 instalaciones deportivas las que se sumarían, ofreciendo instalaciones totalmente inclusivas y destinadas para toda la población.

Para el titular del Instituto del Deporte, Ricardo Manríquez Castillo, la Ciudad Deportiva podría ampliar el panorama deportivo dentro del municipio, ya que en estas instalaciones se ha contemplado la infraestructura para el hockey in line e incluso el BMX.

“Si no también de aquellos deportes que van en crecimiento como el line hockey, que es una de las disciplinas que actualmente tienen resultados a nivel nacional y no solo a nivel estatal, en el cual los deportistas de esta rama ocupan un espacio para desarrollar las habilidades, otra de las disciplinas que no existen y no tenemos en el municipio es BMX, en donde también podemos ser potencia de medalleros, ya que actualmente somos el primer lugar a nivel estatal y segundo lugar a nivel nacional en ciclismo de montaña, ruta, pista y dentro del velódromo, pero es importante tener estos espacios y con esta unidad deportiva se han contemplado”.