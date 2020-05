Ciudadana de nuncia reuniones de personas en La Ballena pese a pandemia

San José del Cabo.- De manera anónima, una ciudadana denunció reuniones familiares en las viviendas a espaldas de una iglesia que se ubica sobre la calle principal de la colonia Ejidal mejor conocida como La Ballena, manifestando su preocupación por la actual contingencia sanitaria por el Covid-19 y con ello se propaguen más casos:

“Todos los días, en especial por las tardes, como de 6:30 hasta las 10 de la noche es que la gente se reúne, hay muchos niños de entre 5 a 7 años, y es de todos los días, y sé que no me interesa a mí pero el detalle es que por el virus me da incertidumbre que lo propaguen. Ahorita especialmente porque no están guardando la distancia, y se ven muchos adultos hombres en su mayoría, yo he contado hasta 11, a veces también hay mujeres, y niños se observan de entre 10 a 14, por lo cual sería muy bueno que se dieran una vuelta”.

Por igual forma señaló que pese a que ha denunciado dicha situación en repetidas ocasiones al 911, hasta el momento las autoridades no han acudido a la zona a llamar la atención de los ciudadanos que se reúnen en donde señaló, desgraciadamente ha observado a niños y adultos de la tercera edad.

“Ya lo he reportado al 911 en varias ocasiones, incluso por la voz noto que me han atendido tanto hombres como mujeres, y hasta el momento no han hecho nada porque las autoridades ni siquiera se han dado una vuelta por acá”.