Ciudadana exhorta a las autoridades a realmente supervisar centros de rehabilitación que se han proliferado

De manera anónima, una ciudadana de la cabecera municipal denunció a este medio informativo que los centros de rehabilitación se traen gente de fuera y a los dos o tres meses que están ingresados para recibir un tratamiento, en ocasiones la gente ya no quiere estar en rehabilitación y los dejan salir misma gente que destacó no tiene papeles y salen a pedir trabajos en ocasiones tienen problemas con vecinos.

“Es gente que empieza a venir a tu casa, que no tiene papeles ni identificación ni nada y vienen a pedirte que si te pueden barrer la calle, a mis vecinos de aquí atrás tuvieron problemas de que la gente ésta se paraba enfrente de la casa y les mostraban sus partes nobles y de hecho se tuvieron que cambiar ellos porque había dos muchachitas que se quedaban solas de 15 y 16 años y éstos fulanitos del centro de rehabilitación les mostraban sus partes íntimas y a nosotros en lo personal nos piden que si no tenemos trabajo para barrer el terreno o la calle o que si no les compramos los ajos y realmente los vemos deambulando por las calles”.

Además, indicó que en algunos centros les exigen a los familiares altas cuotas para el tratamiento de sus familiares y los siguen enviando a la calle a vender algún producto o solicitar apoyo económico de la comunidad.

“Yo pienso que no es justo que abren y abren centros de rehabilitación, traigan gente de fuera y agarran y los sueltan a que anden en las calles y que la población estemos siendo víctimas de asaltos y de cosas que aquí no se daban, ahorita ya empiezan a asaltar en los camiones y son cosas que no se daban; hay un centro aquí y otro en las veredas realmente están proliferando todos estos centros y la verdad no hay un control”.