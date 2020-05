Ciudadana ofrece platillos de comida en su domicilio durante la contingencia

Daniela Pérez

La Paz.– Jimena Ruiz, quien es vecina de la colonia Centro en la ciudad de La Paz, de manera independiente tomó la iniciativa de ofrecer platillos calientes a personas que se acerquen a su domicilio, ubicado en Revolución entre Benito Juárez y Manuel Pineda, esto a raíz de que observó que existe una gran necesidad alimentaria por parte de personas que transitan esa zona.

“Como vivo en el Centro, por aquí pasa mucha gente caminando y en ocasiones pasaban y me decían que si podían lavar el carro o algo a cambio de comida y se me ocurrió tener comida preparada y puse este letrerito”, explicó.

En este letrero, Jimena Ruiz escribió “Comida preparada gratis para quien más lo necesite” sin embargo, el indicativo de que tiene comida disponible es que su puerta esté abierta.

Cada que es necesario prepara porciones de comida, las cuales están disponibles para cuando llegue alguien, y lleva con esta dinámica alrededor de semana y media; comentó que en este tiempo ha recibido alrededor de 8 personas que han acudido de manera recurrente a comer, “hago una comida como para 15 porciones y la congelo; cuando ya llegan, la meto al microondas rápido y ya”.

Añadió que las personas que han acudido no parecen ser personas en situación de calle, sino parecen ser aquellas que debido a la paralización económica se quedaron sin ingresos.

“Pues porque se detuvo todo el comercio aquí alrededor del Malecón y todo lo que tiene que ver con el turismo, yo creo que es por eso, porque es gente chambeadora, no se ve que sea gente que vive en la calle, es gente que la está pasando mal ahorita por la situación”, expresó.

Señaló que ante esta iniciativa las personas se han mostrado muy agradecidas y buscan retribuir de alguna forma su ayuda, mientras que invitó a la ciudadanía que esté en condiciones de apoyar a que lo haga.

“Está padre porque a veces me regalan una pluma, o pásame la escoba y mientras le barro la calle. Yo me he vuelto más consciente de voltear más hacia afuera y no estar preocupada solo por mí y es una oportunidad para voltearnos a ver los unos a los otros, porque todos la estamos pasando mal de cierta forma”, concluyó.